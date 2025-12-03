Ancona donna trovata senza vita in casa | picchiata a morte Il marito è irreperibile non si è presentato al lavoro

Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni.

