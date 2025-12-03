Ancona donna trovata morta in casa | si cerca il marito

Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata trovata morta in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Irreperibile il marito, anche lui 50enne macedone. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Ancona. La coppia, a quanto si apprende, sarebbe tornata insieme dopo un periodo di separazione. Sono ora in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito

Leggi anche questi approfondimenti

A bordo del mezzo una donna, soccorsa da un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, donna trovata senza vita in casa: picchiata a morte. Il marito è irreperibile, non si è presentato al lavoro - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime ... Lo riporta ilmattino.it

Femminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca il marito - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ... Riporta repubblica.it

Donna trovata morta a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto - Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che è al momento irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro ... Riporta rainews.it

Donna picchiata a morte in casa dal marito, l'allarme dopo che non si era presentata al lavoro: i due viveano insieme. L'ombra della separazione - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni ... Da leggo.it

Femminicidio in provincia di Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito. La diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Secondo msn.com

Femminicidio a Monte Roberto, donna picchiata a morte in casa: il marito è irreperibile e non si è presentato al lavoro - Il corpo senza vita rinvenuto questa mattina in un appartamento di Pianello Vallesina appartiene a una donna ... Da msn.com