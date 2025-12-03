Ancona donna picchiata a morte in casa | si cerca il marito

(Adnkronos) – Una donna 50enne, di origini macedoni, è stata trovata morta attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). In base a quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, sarebbe stata picchiata a morte dal marito, connazionale e operaio di un'azienda locale, che questa mattina non si è presentato.

