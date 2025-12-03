Ancona donna picchiata a morte in casa Ipotesi femminicidio

Articolo in aggiornamento Una 50enne di origini macedoni è stata trovata senza vita in un'abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona, nella tarda mattinata di mercoledì 3 dicembre. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, la donna sarebbe stata picchiata a morte del marito. L'uomo non si è presentato al lavoro questa mattina e al momento è irreperibile. Marito e moglie erano tornati a vivere insieme dopo una lunga separazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ancona, donna picchiata a morte in casa. Ipotesi femminicidio

