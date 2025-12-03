Ancona 49enne macedone Sadjide Muslija picchiata a morte in casa | in fuga il marito già arrestato per aver cercato di ucciderla con un' ascia
Il marito aveva più volte tentato di ucciderla con l'uso di un'ascia. Dopo essere stato arrestato ad aprile, aveva patteggiato una condanna a 10 mesi. I due erano quindi tornati a vivere insieme È stata ritrovata esanime, riversa sul letto e con segni di violente percosse Sadjide Muslija, 49e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
