Anche se tutti lui noi Carlo Amedeo Pasotto una vita per la verità

"Confesso che mi sarebbe piaciuto che Dante avesse profetizzato di me: Verità va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei oro rifiuta". Così ha parafrasato il Divin Poeta Carlo Amedeo Pasotto. "Chi rifiuta il compromesso, le mezze verità o, peggio, le falsità travestite, rifiuta il facile successo; quindi anche l'oro, e non solo. Per questo Cristo mette tutti in guardia, nel Vangelo secondo Luca (6,26):"Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti". Aveva colto nel segno il filosofo Diego Fusaro quando titolò la prefazione a uno dei libri di Carlo Amedeo Pasotto: "La grande Rigenerazione": "Il coraggio della verità.

Carlo Amedeo Pasotto, una vita per la verità