anche ilaria salis chiede la censura della casa editrice di destra non la vogliamo

La censura è tornata di moda in questo strano Paese, dove in tanti professano la democrazia e la libertà, dicendosene perfino tutori, per poi chiedere di silenziare chi non la pensa allo stesso modo. Ma guai a chiamarla censura, perché quella che praticano, o vorrebbero praticare, loro non lo è mai: è solo tutela. Questo è quello che sta succedendo in queste ore con " Più libri più liberi ", rassegna romana dedicata alla piccola e media editoria, dove la gauche al caviale pretende che venga cassata la presenza di "Passaggio al bosco", casa editrice identitaria di destra, i cui libri tra l'altro sono distribuiti anche da Feltrinelli e Hoepli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

