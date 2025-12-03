È approdato al tribunale un nuovo procedimento a carico di Graziella Castiglioni, la 69enne accusata di essere stata un’amministratrice condominiale infedele ai tempi in cui era titolare di uno studio di Scandiano. Dopo aver ricevuto numerose denunce dai cittadini per il suo operato, nel ’24 la Procura aprì un fascicolo per le ipotesi di truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona nella gestione dei conti dei palazzi. L’ufficio in via Tintoretto venne chiuso dopo 25 anni di attività dispiegata nel seguire numerosi condomìni nella nostra provincia e nel distretto ceramico modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche Coop chiede i danni a Castiglioni