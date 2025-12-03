Anche a Latina e provincia arrivano le Stelle di Natale AIL
Torna il tradizionale appuntamento di AIL con la solidarietà in 5000 piazze italiane. Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
