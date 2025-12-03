Anche a Firenze torna il tradizionale appuntamento con le stelle di Natale AIL

Firenzetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

firenze torna tradizionale appuntamentoFirenze, torna la Fierucola dell’Immacolata in piazza Santissima Annunziata - Firenze, 1 dicembre – Torna l’appuntamento natalizio fiorentino che unisce tradizione, creatività e sostenibilità: la Fierucola dell’Immacolata animerà piazza Santissima Annunziata domenica 7 e lunedì ... Si legge su msn.com

firenze torna tradizionale appuntamentoFirenze, torna la Fierucola dell’Immacolata per un Natale creativo e sostenibile - Tradizione, creatività e sostenibilità: sono i tre ingredienti della Fierucola dell’Immacolata, che animerà piazza SS. Segnala 055firenze.it

Firenze: appuntamenti da non perdere nel periodo natalizio - Dalle melodie del coro di voci bianche ai mercati dedicati all’artigianato, passando per le tradizioni più autentiche ... Si legge su nove.firenze.it

Rificolona 2025 a Firenze, torna la tradizione delle luminarie colorate: tutti gli appuntamenti - Una festa dall’anima religiosa che nei secoli si è legata al folklore popolare fiorentino e che continua a piacere a grandi e piccini. corrierefiorentino.corriere.it scrive

firenze torna tradizionale appuntamentoFirenze, dai laboratori di letterine alle ghirlande: il Natale al Mercato Centrale - Dal 4 dicembre eventi e iniziative tra il primo piano del mercato centrale e il piano terra del mercato storico, due realtà distinte che si uniscono per il territorio ... Lo riporta msn.com

Natale solidale a Firenze: nei negozi torna il “giocattolo sospeso” - Lo scorso anno con il giocattolo sospeso sono stati 1198 i regali arrivati, con 48 esercenti coinvolti e 23 strutture di accoglienza ... Riporta intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Torna Tradizionale Appuntamento