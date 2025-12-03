Amo Georgina perché si prende cura di me della famiglia e della casa È ciò che cerco | Cristiano Ronaldo al centro delle critiche per una frase giudicata sessista
“Si prende cura di me, della famiglia e della casa. Io non riuscirei a fare bene come lei, gli uomini in generale non riuscirebbero “. Nel bene o nel male, Cristiano Ronaldo resta uno dei personaggi più chiacchierati. Il campione portoghese è al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante l’intervista al podcast di Piers Morgan. L’attaccante dell’Al-Nassr, club dell’Arabia Saudita, ha affrontato diversi temi tra cui il rapporto con la futura moglie Georgina Rodriguez. La modella e Ronaldo hanno una relazione dal 2016 e sono prossimi al matrimonio, con la data ancora da ufficializzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cristiano Ronaldo spiega perché Georgina Rodriguez è la donna della sua vita. Parole che probabilmente faranno discutere: https://fanpa.ge/uB43y - facebook.com Vai su Facebook
“Amo Georgina perché si prende cura di me, della famiglia e della casa. È ciò che cerco”: Cristiano Ronaldo al centro delle critiche per una frase giudicata sessista - Il campione portoghese nell'occhio del ciclone per le sue dichiarazioni giudicate sessiste sulla compagna durante un'intervista ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Cristiano Ronaldo su Georgina: «Si prende cura della casa, gli uomini non possono farlo» - Nel corso dell'intervista rilasciata a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha toccato molti temi riguardanti la sua carriera, i record e il ritiro che, inesorabilmente, si fa sempre più vicino. Riporta msn.com