Amici Senza Cri | la grande bugia di suo padre e la semifinale di Sanremo Giovani

È stata una serata importante per Senza Cri. Sul palco di Sanremo Giovani, l’ex allevia di Amici ha cantato “ Spiagge ” e ha superato Occhi, assicurandosi un posto in semifinale. Fuori dalla canzone, ha condiviso un aneddoto personale: quando era piccola, il padregrande burlone – le fece credere qualcosa di clamoroso! Un gioco innocente e in parte traumatico che lei ha trasformato in un racconto dolce, capace di strappare sorrisi e di spiegare qualcosa in più del suo sguardo artistico. La biografia di Giorgja Foglini: nuova allieva Senza Cri a Sanremo Giovani: la serata e la vittoria con “Spiagge”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

