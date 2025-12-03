Amici Senza Cri | la grande bugia di suo padre e la semifinale di Sanremo Giovani

È stata una serata importante per Senza Cri. Sul palco di Sanremo Giovani, l’ex allevia di Amici ha cantato “ Spiagge ” e ha superato Occhi, assicurandosi un posto in semifinale. Fuori dalla canzone, ha condiviso un aneddoto personale: quando era piccola, il padre – grande burlone – le fece credere qualcosa di clamoroso! Un gioco innocente e in parte traumatico che lei ha trasformato in un racconto dolce, capace di strappare sorrisi e di spiegare qualcosa in più del suo sguardo artistico. La biografia di Giorgja Foglini: nuova allieva Senza Cri a Sanremo Giovani: la serata e la vittoria con “Spiagge”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, Senza Cri: la grande bugia di suo padre e la semifinale di Sanremo Giovani

Altri contenuti sullo stesso argomento

Amici, mi è venuta una grande idea… ma che dico… un’idea spettacolare! Chi vuole aiutare me e la mia sorellina Zoe a creare il paese delle meraviglie invernali perfetto per il papà? ? Ehi, ehi, un momento! Bob ha appena avuto un’idea ancora più super - facebook.com Vai su Facebook

Amici, ho una bella notizia! Parma si prepara alla sua PRIMA vera grande manifestazione per l'Ucraina, dobbiamo aiutarli. Partecipiamo numerosi per non far sentire sola l'Ucraina Vi aspetto il 7 Dicembre, alle 15, in Piazza Garibaldi, Parma. Vai su X

Senza Cri e Antonia stanno ancora insieme? Da Amici a Sanremo Giovani, il sogno prosegue insieme - Dopo mesi di riservatezza, scopriamo come procede la storia tra le ex di Amici Senza Cri e Antonia, in piena preparazione per Sanremo Giovani. cosmopolitan.com scrive

Chi è Senza Cri, l’ex talento di Amici a Sanremo Giovani 2025 con Spiagge/ “La fama non mi interessa” - Chi è Senza Cri, l'ex stella di Amici approda a Sanremo Giovani 2025: si tratta della seconda partecipazione per l'artista ... Lo riporta ilsussidiario.net

Senza Cri a Sanremo Giovani: «Non cambio nulla del passato, ora so chi sono. Amici? Destabilizzante uscire dalla bolla. Lorella Cuccarini mi ha scritto» - Senza Cri torna a Sanremo Giovani con Spiagge, un brano che parla di amore - Scrive msn.com

Senza Cri, confessione su Amici 24: “Maria De Filippi? Mi ha dato la forza di restare”/ “Io mi autosabotavo” - Senza Cri, la confessione su quella persona speciale nella scuola: ecco cos'ha svelato la cantante sul suo percorso ad Amici 24. Si legge su ilsussidiario.net

Amici 24, Intervista esclusiva a Senza Cri: "Oggi so chi sono con coraggio. 'TOKIO NITE' è un viaggio fantastico" - it: dall'esperienza nella scuola di Amici 24, il fortunato talent show di Maria De Filippi, all'uscita del suo EP ... Si legge su comingsoon.it

Amici la finale, chi è la cantante napoletana Antonia Nocca: le canzoni, la famiglia e il rapporto speciale con Senza Cri - Durante la loro esperienza nella scuola di Amici, Antonia Nocca e Senza Cri (nome d'arte di Cristiana Carella) hanno suscitato grande interesse per una forte complicità tra le due cantanti. Scrive ilmattino.it