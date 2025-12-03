Amici 25 | Lorella Cuccarini mette alla prova Opi la reazione di lui sorprende VIDEO

Comingsoon.it | 3 dic 2025

In vista della prossima puntata del pomeridiano di Amici, Lorella Cuccarini ha deciso di assegnare un compito al cantante Opi, che lo ha entusiasmato e sorpreso: "Sono proprio contento della lettera e del pezzo". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici 25 lorella cuccarini mette alla prova opi la reazione di lui sorprende video

© Comingsoon.it - Amici 25: Lorella Cuccarini mette alla prova Opi, la reazione di lui sorprende (VIDEO)

