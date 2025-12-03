Ambulanti on the road | beccati due stranieri e multati
Vendevano collanine, braccialetti e anelli ai semafori all'altezza di via Vasari sulla Domiziana a Castel Volturno quando sono stati beccati da una pattuglia della polizia locale.Si tratta di due cittadini rumeni residenti nel napoletano che ‘per attirare i clienti’ mettevano sul parabrezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
