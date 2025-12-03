Ambrosino | Lo spogliatoio? Conte tiene in considerazione tutti

Il giocatore del Napoli Giuseppe Ambrosino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. La conferenza di Ambrosino. «Siamo davvero soddisfatti della gara, sia per la nostra prova che per aver superato il turno. Ci tenevamo molto, sia noi che l'allenatore. Ce l'abbiamo fatta anche se non è stato semplice. Io e Vergara abbiamo disputato una buona partita» Cosa significa per un napoletano giocare al Maradona? «Per noi napoletani scendere in campo al Maradona è qualcosa in più. Sono felicissimo e spero che con l'impegno che continuerò a mettere arriveranno altre occasioni».

