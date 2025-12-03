Ambrosini affonda Carlos Augusto | Male a destra Su Diouf e Lautaro dico questo 

Inter News 24 L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini boccia Carlos Augusto sulla fascia destra. Poi dice la sua opinione su Diouf e Lautaro Martinez. Massimo Ambrosini, storico ex centrocampista del Milan e ora opinionista, è intervenuto durante la trasmissione Elastici di Cronache di Spogliatoio per commentare la situazione in casa Inter. L’analisi di Ambrosini si è concentrata in particolare sulle prestazioni dell’attaccante argentino e capitano Lautaro Martínez, recentemente tornato al gol con una doppietta fondamentale. L’ex rossonero ha offerto il suo punto di vista tecnico sul momento di forma del Toro e sulla tenuta complessiva di alcuni elementi chiave dei nerazzurri, valutando il loro impatto nel campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

