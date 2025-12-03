Amazon ha tagliato le commissioni ai venditori europei per contrastare l' avanzata di Shein e Temu

Dal 15 dicembre 2025 scendono le tariffe sull'abbigliamento economico e da febbraio tocca a prodotti per la casa, animali e alimentari: è la risposta del colosso di Seattle alla guerra dei prezzi scatenata dalle piattaforme cinesi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Amazon ha tagliato le commissioni ai venditori europei per contrastare l'avanzata di Shein e Temu

