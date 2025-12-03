amarcord porta genova

Prima era toccato alla chiusura del ponte degli Artisti, lo storico ponte di ferro che collega(va) il piazzale a via Tortona, sabato 13 dicembre è la volta della stazione di Porta Genova. La zona dei Navigli e Milano perdono così un altro simbolo meneghino. La stazione, per fortuna, non sarà abbattuta; ma insomma, l'atmosfera un po' rétro che ancora regalava a chi prendeva il trenino per Abbiategrasso, Vigevano e Mortara – la Lomellina, mitica terra incognita per i milanesi: nebbie, risotti e polenta d'inverno, zanzare e caldo infernale d'estate – inesorabilmente si perderà. Vuoi mettere la differenza fra aspettare, tra muri slabbrati di oltre un secolo fa e un ubriaco mezzo addormentato in sala d’aspetto, un treno Fs degli anni Ottanta (in ritardo) – quelli con le porte a soffietto che qui ancora circolavano – per Parona, piuttosto che un asettico suburbano in arrivo (in ritardo) da Albairate e diretto a Rogoredo? Non c'è storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

