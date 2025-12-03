Altruista e solare | Stezzano piange Riccardo Trovesi
IL LUTTO. L’uomo, 58 anni, morto per un malore in auto. Era impegnato nella lista civica «Progetto Stezzano». Giovedì 4 dicembre i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
