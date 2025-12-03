Altri 20 ibis scarlatti al Parco Natura Viva per Rojo che da poco aveva perso la compagna

Era rimasto solo alla fine di settembre, quando la sua compagna storica è scomparsa. Immediato l’impegno da parte dello staff per garantire un gruppo adeguato alla propria specie gregaria. Nel giro di quattro settimane, 20 ibis scarlatti sono sbarcati al parco Natura Viva e, dopo i controlli di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

