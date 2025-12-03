Altra tegola in casa Juve: dopo il serio infortunio muscolare di Vlahovic, anche Federico Gatti sarà costretto a restare fuori dai campi per lungo periodo. Gli esami medici effettuati dal difensore in mattinata, al J Medical di Torino, hanno infatti evidenziato una lesione del menisco mediale. L’ex Frosinone dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ovviamente salterà la partita di domenica (ore 20:45 al Maradona) contro il Napoli. La nota della Juve sull’infortunio di Gatti. Di seguito la nota del club bianconero: “Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus –Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J medical. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Altra tegola per la Juve di Spalletti: lesione al menisco mediale per Gatti, dovrà operarsi