Altra tegola per la Juve di Spalletti | lesione al menisco mediale per Gatti dovrà operarsi
Altra tegola in casa Juve: dopo il serio infortunio muscolare di Vlahovic, anche Federico Gatti sarà costretto a restare fuori dai campi per lungo periodo. Gli esami medici effettuati dal difensore in mattinata, al J Medical di Torino, hanno infatti evidenziato una lesione del menisco mediale. L’ex Frosinone dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ovviamente salterà la partita di domenica (ore 20:45 al Maradona) contro il Napoli. La nota della Juve sull’infortunio di Gatti. Di seguito la nota del club bianconero: “Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus –Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J medical. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Altra tegola per la Juve di Spalletti: lesione al menisco mediale per Gatti, dovrà operarsi Dopo il serio infortunio muscolare di Vlahovic, anche il difensore sarà costretto a restare fuori dai campi per lungo periodo. Ad annunciarlo una nota ufficiale del club bianc - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale abbonamenti.it/edicola/giorna… Oggi in edicola Ars, Schifani va alla conta Sferracavallo, il racket pure dietro la rissa Per l’Italo Belga un’altra tegola. «Locale col permesso scaduto» Vai su X
Altra tegola per la Juve di Spalletti: lesione al menisco mediale per Gatti, dovrà operarsi - Altra tegola in casa Juve: dopo l'infortuniodi Vlahovic, anche Federico Gatti sarà costretto a restare fuori dai campi per lungo periodo. Segnala ilnapolista.it
Juventus, altra tegola: lesione al menisco per Gatti, dovrà essere operato - Il difensore, sostituito durante il secondo tempo della gara contro l'Udinese vinta ie ... Da msn.com
Gatti infortunato, Juve sos difesa: ko anche il terzo centrale. Cosa è successo - Un’altra serata complicata e legata agli infortuni per la Juventus, costretta a fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. Come scrive tuttosport.com
Juve, si ferma Rugani ma Spalletti ritrova Kelly e Cabal. Anche Bremer verso il rientro - I bianconeri, che alla ripresa saranno impegnati in una durissima trasferta contro la Fiorentina ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Juve, un altro guaio! Lesione al menisco per Gatti: dovrà essere operato - Il difensore bianconero che si è infortunato nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese starà fuori almeno un mese ... Lo riporta msn.com
Spalletti ‘litiga’ dopo Juve-Udinese, poi vince ed esulta così: il fuoriprogramma - Clima disteso allo Stadium, e non solo per la vittoria: Luciano Spalletti ha regalato un siparietto degno di una mini- Come scrive tuttosport.com