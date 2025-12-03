almanacco del 03 12 2025

almanacco del giorno giovedì 20 novembre buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda tante One Martire egiziano è San Felice di valois eremita e co fondatore dell'ordine della Santissima Trinità sono nati Oggi Robert Kennedy Jr Umberto Tozzi Nadine Velazquez Daria gavrilova e noi facciamo gli auguri ai nostri nativi oggi buon compleanno a Giulio Tantissimi auguri a te e salutiamo e auguri anche a Ornella Olga Egidio Cinzia e Maria Rosaria la buona giornata e più rapidi a Sabrina età Marta e anche anche Giorgia c'è scritto auguri E allora Viaggio nel tempo che ci porta immediatamente in quel 20 novembre del 1945 inizia a Norimberga in Germania il processo di Norimberga contro i principali criminali di guerra nazista nel 1959 l'assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la dichiarazione dei diritti del bambino nel 1985 viene rilasciata la prima versione di Microsoft Windows pensato il Windows 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

