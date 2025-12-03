Alma l’intralcio Coppa prima del big match

Assolto il suo dovere in campionato (3-0 domenica alla Biagio Nazzaro che, tra l’altro, è costato il posto a mister Fenucci allenatore dei biagiotti) l’Alma Fano si rituffa questa sera in Coppa Italia per il ritorno dei quarti contro il Gabicce Gradara (stadio "Mancini", ore 20,30, biglietto 5 euro acquistabile on line o al botteghino). Un impegno che però giunge nel momento meno appropriato, vale a dire nella settimana di preparazione alla gara con la capolista Lunano di domenica. "Avevamo chiesto al Gradara – dice il presidente Giovanni Mei – di posticipare la gara, ma non si è trovato l’accordo, per cui giocheremo il ritorno questa sera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

