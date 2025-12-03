Alma l’intralcio Coppa prima del big match
Assolto il suo dovere in campionato (3-0 domenica alla Biagio Nazzaro che, tra l’altro, è costato il posto a mister Fenucci allenatore dei biagiotti) l’Alma Fano si rituffa questa sera in Coppa Italia per il ritorno dei quarti contro il Gabicce Gradara (stadio "Mancini", ore 20,30, biglietto 5 euro acquistabile on line o al botteghino). Un impegno che però giunge nel momento meno appropriato, vale a dire nella settimana di preparazione alla gara con la capolista Lunano di domenica. "Avevamo chiesto al Gradara – dice il presidente Giovanni Mei – di posticipare la gara, ma non si è trovato l’accordo, per cui giocheremo il ritorno questa sera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Alma, l’intralcio Coppa prima del big match - Dentro le seconde linee e allenamento saltato in vista del Lunano. Secondo msn.com
L’Alma compie la prima (importante) missione. Passato il turno di Coppa e buoni spunti dal campo - L’Alma Fano passa il turno di Coppa Italia a spese di un irriducibile Villa San Martino che mercoledì sera al Mancini ha fatto di tutto per rimediare alla sconfitta dell’andata (0- Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Alma Fano, per la Coppa largo ai giovani . Contro il Villa S. Martino è quasi un Fano 2 - Ritorno di Coppa Italia questa sera al "Mancini" (calcio d’inizio alle ore 20,00, biglietto unico di 5 euro valido per tutti i settori) per l’Alma che affronta nel match di ritorno il Villa San ... Segnala ilrestodelcarlino.it