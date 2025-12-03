All’Unione serve l’arma del coraggio
Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, insieme al genero del presidente, Jared Kushner, incontra a Mosca il leader russo Vladimir Putin, mentre a. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non basta “assomigliarsi”: serve sapere cosa cambia davvero tra un DOP come la Fontina d’Aosta e il formaggio Aosta Vallet, nato dall’unione di latte piemontese e valdostano. La Fontina d’Aosta è una certezza: DOP, latte 100% valdostano, sapore pieno. L' - facebook.com Vai su Facebook
Il re è nudo Oggi il Dataroom di Milena Gabanelli mette il dito sulla piaga L’Unione Europa, che combatte da anni una guerra contro la Russia, non si è accorta che a tramare contro di lei sono anche gli Stati Uniti, perché un’ Europa divisa “avvantaggia Washin Vai su X