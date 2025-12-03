allestimenti dei musei dalla regione 63mila euro

Due importanti contributi, per complessivi 63.125 euro, sono stati assegnati dalla Regione al Comune per interventi sul patrimonio culturale cittadino. I finanziamenti riguardano, in particolare, due progetti per il miglioramento degli allestimenti museali alla Rocca Sforzesca e a Palazzo Tozzoni. Nel dettaglio, al futuro riassetto della fortezza cittadina teatro in questo periodo di importanti lavori vanno 50mila euro a fronte di un totale dei costi previsti di 205mila euro. Si interverrà in particolare su tre fronti: l’allestimento dei nuovi spazi dedicati al pubblico (nuova accoglienza, museum shop, laboratori didattici), la segnaletica di orientamento, nuovi apparati didascalici e pannelli di sala e parziale riallestimento delle collezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

