Allerta nei supermercati | richiamato un lotto di salmone affumicato per rischio serio

I supermercati Esselunga hanno diffuso un richiamo precauzionale riguardante un lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection, commercializzato con il marchio Food from the World. La misura è stata adottata per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, che può rappresentare un rischio per la salute. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 250 grammi, con numero di lotto 485116 e data di scadenza 28 dicembre 2025. Si tratta di salmone realizzato dall’azienda polacca Koral SA per conto di Food from the World Srl. Lo stabilimento di produzione si trova a Ustronie Morskie, nella contea di Ko?obrzeg, voivodato della Pomerania Occidentale, ed è identificato dal marchio PL32081801. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta nei supermercati: richiamato un lotto di salmone affumicato per rischio serio

Approfondisci con queste news

Il caffè macinato fresco in busta è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio chimico L’allerta alimentare: https://fanpa.ge/W6SzT - facebook.com Vai su Facebook

Allerta Listeria, richiamato salmone norvegese affumicato - Chi ha acquistato questo lotto di salmone affumicato norvegese è invitato a restituirlo al punto vendita: ecco cosa c’è da sapere. Segnala dilei.it

Salmone affumicato norvegese ritirato dai supermercati per possibile Listeria: il lotto interessato - Un lotto di salmone affumicato norvegese è stato richiamato dai supermercati a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nel prodotto. Si legge su fanpage.it

Knorr richiama Crema di Porcini per presenza di sostanze plastiche e metalliche: il lotto interessato - Il ritiro della Crema di Porcini Knorr è avvenuto nel contesto della stessa allerta alimentare che nelle scorse settimane aveva portato l‘azienda a ... Da fanpage.it

“Rischio microbiologico”, hai comprato questo salame? Controlla subito il numero di lotto - Ritirato un lotto di salame marchigiano per rischio microbiologico: ecco marca, lotto e cosa devono fare i consumatori secondo il Ministero. Riporta blogsicilia.it

Allerta Listeria: ritirato lotto di salmone norvegese affumicato KV Nordic - Il marchio è KV Nordic, il produttore: Koral SA (Polonia, stabilimento PL 32081801 WE), il distributore in Italia è Eurofood S. Scrive repubblica.it

Richiamo dei filetti di acciughe Capri per possibile presenza di istamina, ritirato un lotto - Filetti di acciughe Capri ritirati dai supermercati per possibile presenza di istamina: il lotto richiamato e i rischi per l'uomo ... Secondo virgilio.it