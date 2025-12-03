Allerta meteo gialla in Campania temporali previsti nella mattinata di giovedì 4 dicembre

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avviso di criticità, emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania, sarà valido dalla mezzanotte e fino alle ore 14 di domani, giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

allerta meteo gialla campaniaMeteo Napoli e Campania, allerta meteo gialla: forti temporali - La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo ... Lo riporta ilmattino.it

Allerta meteo gialla su fascia costiera Campania - La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di criticità per temporali di livello Giallo, valido dalle 23. Riporta ansa.it

allerta meteo gialla campaniaAllerta meteo a Napoli e in Campania, temporali per tutta la giornata di martedì 2 dicembre - Allerta meteo gialla in Campania a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di martedì 2 dicembre. Si legge su fanpage.it

allerta meteo gialla campaniaAllerta meteo gialla per domani - 59 di oggi e terminerà allo stesso orario di martedì ... Da rainews.it

allerta meteo gialla campaniaAllerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse domani: la lista dei comuni - In molti comuni della Campania si è deciso di chiudere gli istituti scolastici (quelli che già non lo sono perché seggio elettorale e anche quelli privati) in vista del peggioramento delle condizioni ... Da tg24.sky.it

allerta meteo gialla campaniaProrogata l'allerta meteo in Campania: 26 novembre da arancione si passa a gialla su tutto il territorio - La perturbazione che sta interessando la Campania proseguirà anche nella giornata di domani, 26 novembre, sebbene con un impatto meno intenso rispetto a quello odierno. Si legge su ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Gialla Campania