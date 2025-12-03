Allerta meteo gialla in Campania temporali previsti nella mattinata di giovedì 4 dicembre

L'avviso di criticità, emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania, sarà valido dalla mezzanotte e fino alle ore 14 di domani, giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

