Allerta Listeria richiamato salmone norvegese affumicato

3 dic 2025

È stato richiamato in via precauzionale un lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection a marchio Food from the World. L’avviso, diramato dai supermercati Esselunga, riguarda il lotto 485116 e la data di scadenza 28122025. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes, come riportato da Il Fatto Alimentare. Richiamato il salmone affumicato norvegese. In questo periodo aumentano inevitabilmente le vendite dei prodotti che portiamo sulla tavola di Natale, come il salmone affumicato. A tal proposito, però, se lo abbiamo acquistato di recente, è bene prestare attenzione al lotto e alla data di scadenza: l’operatore ha richiamato il lotto 485116 del salmone affumicato norvegese Luxury Selection (confezione da 250 grammi ), marchio Food from the World. 🔗 Leggi su Dilei.it

allerta listeria richiamato salmone norvegese affumicato

© Dilei.it - Allerta Listeria, richiamato salmone norvegese affumicato

