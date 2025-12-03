Allerta Listeria richiamato salmone norvegese affumicato
È stato richiamato in via precauzionale un lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection a marchio Food from the World. L’avviso, diramato dai supermercati Esselunga, riguarda il lotto 485116 e la data di scadenza 28122025. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes, come riportato da Il Fatto Alimentare. Richiamato il salmone affumicato norvegese. In questo periodo aumentano inevitabilmente le vendite dei prodotti che portiamo sulla tavola di Natale, come il salmone affumicato. A tal proposito, però, se lo abbiamo acquistato di recente, è bene prestare attenzione al lotto e alla data di scadenza: l’operatore ha richiamato il lotto 485116 del salmone affumicato norvegese Luxury Selection (confezione da 250 grammi ), marchio Food from the World. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ancora un'allerta alimentare per la possibile presenza di listeria nel formaggio: tutti i dettagli e a cosa fare attenzione - facebook.com Vai su Facebook
Sono stati confermati altri due morti nell'epidemia di listeria che sta colpendo gli USA legata ai piatti pronti a base di pasta. Almeno sei persone sono morte e 27 si sono ammalate in 18 stati. Nove prodotti per pasti pronti venduti nei reparti refrigerati e surgelati, Vai su X
Salmone affumicato norvegese richiamato per rischio Listeria - Lo stabilimento di origine si trova in Kukinia 43, Ustronie Morskie, nella contea di Kolobrzeg (voivodato ... napolike.it scrive
Formaggio ritirato dai supermercati per rischio listeria, allerta del Ministero: “Non consumatelo” - Oggetto del richiamo diversi lotti di formaggio francese Raclette venduto già tagliato e preincartato da vari supermercati italiani della grande distribuzione ... Come scrive fanpage.it
Pericolo Listeria: richiamata formaggella a latte crudo. I lotti interessati dall’allerta alimentare - Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di formaggella a latte crudo prodotti dal Caseificio Sociale Valsabbino Società Agricola Cooperativa, a causa della possibile ... Come scrive fanpage.it
Allerta alimentare: richiamato un lotto di Salame Felino IGP per rischio salmonella - Un lotto di Salame Felino IGP è stato ritirato dai punti vendita a causa di un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. Lo riporta rainews.it