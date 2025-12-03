Allegri sulla Coppa Italia | Non interessa a nessuno ma…

Inter News 24 Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato della Coppa Italia, dicendo che non interessa a nessuno, anche se.. L’allenatore del Milan Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della sfida di Coppa Italia, valevole per gli ottavi di finale, in cui il Diavolo sfiderà la Lazio. Di seguito le sue parole sul valore del trofeo, che a suo dire inizialmente non interessa a nessuno, ma che alla fine tutti vogliono vincere. ALLEGRI SULLA COPPA ITALIA – «La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allegri sulla Coppa Italia: «Non interessa a nessuno, ma…»

