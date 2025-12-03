Allegri | Sarri propone il Var dalla parte opposta alle panchine? Non sta a noi noi dobbiamo solo giocare

Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Lazio. Le parole di Allegri. Troverete ambiente incandescente e Lazio arrabbiata. «Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato». Vuoi vincere la Coppa? «La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti.

