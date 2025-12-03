Allegri | Sarri propone il Var dalla parte opposta alle panchine? Non sta a noi noi dobbiamo solo giocare

Ilnapolista.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Lazio. Le parole di Allegri. Troverete ambiente incandescente e Lazio arrabbiata. «Troveremo un bell’ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato». Vuoi vincere la Coppa? «La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

allegri sarri propone il var dalla parte opposta alle panchine non sta a noi noi dobbiamo solo giocare

© Ilnapolista.it - Allegri: «Sarri propone il Var dalla parte opposta alle panchine? Non sta a noi, noi dobbiamo solo giocare»

Leggi anche questi approfondimenti

allegri sarri propone varAllegri: «Sarri propone il Var dalla parte opposta alle panchine? Non sta a noi, noi dobbiamo solo giocare» - «Quando poi si comincia ad andare avanti, la Coppa giustamente interessa a tutti». Segnala ilnapolista.it

allegri sarri propone varAllegri appoggia Sarri sul Var: "È una buona soluzione. La Coppa Italia? Non interessa a nessuno fino..." - L'allenatore ha presentato la sfida tra Lazio e Milan annunciando le assenze: "Non ci saranno Fofana, Athekame e Gimenez". Secondo corrieredellosport.it

allegri sarri propone varSarri e la proposta di mettere il monitor del VAR dalla parte opposta delle panchine. Ecco cosa ne pensa Max Allegri - Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset:  Troverete ambiente incandescente e Lazio ... Secondo milannews.it

allegri sarri propone varMilan, Allegri risponde a Sarri sulle postazioni VAR: "Non dobbiamo deciderlo noi" - Dopo le polemiche relative al mancato calcio di rigore concesso dall'arbitro Collu alla Lazio contro il Milan, Massimiliano Allegri, allenatore dei. Lo riporta tuttomercatoweb.com

allegri sarri propone varLazio - Milan, Allegri: "Troveremo un bell'ambiente a Roma. Proposta di Sarri per il Var? Può essere una soluzione..." - Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio ha parlato ai microfoni di Mediaset l'allenatore del Milan Massimiliano ... Si legge su noibiancocelesti.com

allegri sarri propone varSarri torna sull’episodio di Milan-Lazio, è una frecciata per Allegri: “Postazioni VAR lontano dalle panchine” - Marusic e invita a non cercare alibi arbitrali alla vigilia della sfida con il Milan ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Sarri Propone Var