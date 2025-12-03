Allegri prima di Lazio-Milan | Fofana non ci sarà Jashari? Sono curioso di vedere …

Coppa Italia, Lazio-Milan: Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita. Tema infortuni, Jashari e non solo. Ecco le parole a 'SportMediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri prima di Lazio-Milan: “Fofana non ci sarà. Jashari? Sono curioso di vedere …”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Mister Allegri non parlerà in conferenza stampa prima di Lazio-Milan di Coppa Italia. #LMR - facebook.com Vai su Facebook

Dalla prima parentesi al #Milan di Massimiliano #Allegri alla speranza Scudetto di oggi: le parole di Adriano #Galliani a @SkySport Vai su X

Verso Lazio-Milan: le possibili scelte di Allegri - Ci sarà poco turnover, chance per De Winter, Estupinan, Ricci e Loftus. Si legge su msn.com

Formazione Milan contro la Lazio, le scelta di Allegri per la Coppa Italia sorprendono i tifosi - Dopo la vittoria di sabato scorso, il Milan torna ad affrontare la Lazio: questa volta si tratta di Coppa Italia con gara secca che si giocherà a Roma. notiziemilan.it scrive

Milan-Lazio: il (forse) rigore, la giacca di Allegri e le polemiche. E la squadra di Sarri va in silenzio stampa - Romagnoli: la Lazio sceglie il silenzio stampa e attacca sui social ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Allegri prepara il turnover. Un altro Milan all’Olimpico - Pulisic si è allenato in gruppo ma contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina. Scrive ilgiorno.it

Allegri, espulsione in Milan-Lazio: "Nessuna offesa all'arbitro, gli ho detto..." - L'allenatore del Milan commenta quanto successo nella gara e nell'acceso finale contro la Lazio: "L'espulsione? Scrive sport.sky.it

Milan, squalifica durissima per Allegri - Lazio, Allegri ha ricevuto un provvedimento piuttosto pesante. newsmondo.it scrive