Allegri prepara il turnover Un altro Milan all’Olimpico

Se fosse dipeso dal Milan, la sfida di Coppa Italia contro la Lazio sarebbe stato meglio evitarla, almeno per ora. Non solo perché arriva cinque giorni dopo le polemiche del match di campionato giocato a San Siro, ma perché si inserisce in un calendario che nel mese di dicembre è ancor più ingolfato del solito. C’è la vetta da mantenere (lunedì 8 trasferta a Torino contro i granata), c’è la Supercoppa Italiana da difendere prima di Natale e il match dell’Olimpico di domani sera può risultare non poco fastidioso in un momento in cui l’infermeria non si è del tutto svuotata. Vero, prime buone notizie arrivano sul fronte Pulisic: ieri lo statunitense ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo per poi proseguito il lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Allegri prepara il turnover. Un altro Milan all’Olimpico

