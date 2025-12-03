Allegri | Non ho ancora deciso la formazione Nkunku? Sabato ha fatto bene

In vista della partita tra Lazio e Milan in Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita: le sue parole sulla formazione e su Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri: “Non ho ancora deciso la formazione. Nkunku? Sabato ha fatto bene”

Il gol di Leao che ha deciso Milan-Lazio sabato sera non è stato un lampo estemporaneo: è stato un indizio, una conferma, una zampata da centravanti vero Rafael Leao, rigenerato dalla cura Allegri, ha spinto il pallone in rete su cross di Tomori con la natur - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Milan ? #Allegri ha deciso Vai su X

Allegri “Coppa Italia obiettivo importante, Lazio rivale complicata” - "Pulisic e' a disposizione, sono curioso di verificare le condizioni atletiche di Jashari" ... Lo riporta msn.com

Allegri ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio - Allegri ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio L’eco della fondamentale vittoria ottenuta sabato in campionato, d ... Segnala milannews24.com

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari" - Il tecnico del Milan in esclusiva alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio ... Come scrive msn.com

Milan, Allegri espulso dall’arbitro Collu: “Cosa gli ho detto davvero” - Lazio: cosa ha detto davvero all'arbitro Collu prima di essere espulso durante la gara. newsmondo.it scrive

Milan, Allegri: “All’Olimpico troveremo un bell’ambiente, è un obiettivo importante per noi e per loro” - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per presentare la partita ... Scrive msn.com

Milan, Allegri: "Fofana out anche con il Torino, Pulisic è recuperato. Curioso per Jashari" - Milan, Allegri alla vigilia della sfida contro la Lazio di coppa Italia fa il punto sugli infortunati ... msn.com scrive