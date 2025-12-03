Allegri Coppa Italia obiettivo importante Lazio rivale complicata

"Pulisic è a disposizione, sono curioso di verificare le condizioni atletiche di Jashari" MILANO - A Maurizio Sarri non piace il format della competizione. Massimiliano Allegri probabilmente lo adora visto che è uno specialista, il tecnico in attività che ha vinto più Coppe Italia di tutti.

Coppa Italia: Allegri, troveremo un bell'ambiente a Roma - Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante.

