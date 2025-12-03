Alla Rocca dei Rettori tavolo tecnico per il dimensionamento scolastico

Tempo di lettura: 2 minuti Presieduto da Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, si è riunito nel pomeriggio di oggi nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori i l Tavolo istituzionale e tecnico per la programmazione dell' Offerta formativa per l'Anno Scolastico 20262027, previsto dalle Linee Guida della Regione Campania, e composto dal personale dirigente della Regione, dell'Ufficio Scolastico provinciale, delle Organizzazioni Sindacali di categoria, dei Dirigenti della Provincia. I lavori sono stati finalizzati a presentare la proposta della Provincia di Benevento in vista delle decisioni di competenza della Giunta Regionale della Campania.

