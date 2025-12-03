Alla guida dell’Unione dal 28 ottobre 2024

Il 28 ottobre 2024 Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga alla guida di una coalizione di centrosinistra, al secondo mandato, viene designato presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, di cui era già vice. Ad eleggerlo, all’unanimità, sono i colleghi sindaci dell’area in sostituzione di Agnese Carletti, diventata presidente della provincia di Siena. Il 28 dicembre 2024 la Valdichiana Senese viene ufficialmente insignita dal presidente Giani del titolo di ’Capitale toscana della cultura 2025’ ed insieme riceve dalla Regione 300mila euro per la fornitura di servizi e manifestazioni culturali e promozionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

