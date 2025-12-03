Alis Meloni e 4 ministri all’assemblea Grimaldi | Logistica numeri in crescita e sfide decisive per il Paese
Si è svolta ieri a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, l’Assemblea Generale di Alis, appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese e protagonisti della logistica, della mobilità sostenibile e dell’industria italiana. A moderare i lavori Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti, in una giornata dedicata alle grandi direttrici che stanno ridisegnando il settore: transizione energetica, infrastrutture, sicurezza, nuovi equilibri geopolitici. Un bilancio che racconta un sistema in espansione. Nel suo intervento, il presidente Guido Grimaldi ha ricordato come l’associazione rappresenti ormai 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Assemblea #Alis, @GiorgiaMeloni: logistica da fondamentale contributo al sistema produttivo nazionale @Palazzo_Chigi #logistica Vai su X
Tg2. . I dati sull'#occupazione sono stati commentati dalla premier #Meloni, arrivata in #Barhein per partecipare al Consiglio di cooperazione del Golfo - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri, archiviazione per Meloni: le motivazioni del Tribunale dei ministri - Secondo gli inquirenti «gli elementi indiziari non sono dotati di gravità, precisione e concordanza» tali da permettere di capire «in che termini e quando» la premier – che rivendica la decisione – ... Si legge su lettera43.it
Almasri, Meloni: scelta concordata, assurdo giudizio solo per ministri - "Si sostiene pertanto che due autorevoli ministri e il sottosegretario da me delegato all'intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le ... Lo riporta notizie.tiscali.it