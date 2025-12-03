Solo pochi giorni fa, in occasione dell’ Eating Healthy Day, per tutti c’è stato un richiamo a prendersi cura di sé stessi a tavola, facendo scelte alimentari consapevoli. L’ideale è nutrirsi in modo equilibrato, secondo i dettami dell’alimentazione mediterranea, preferendo cibi freschi e naturali. Magari anche riconoscendo l’importanza delle tradizioni culinarie dei nostri nonni. Insomma, mangiare sano dipende da noi. Da come scegliamo i cibi, da come ci comportiamo. Ma attenzione. Bisogna anche prestare attenzione ai termini che si usano, partendo dall’ iperprocessato per giungere fino a Junk-Food o cibo spazzatura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Alimentazione, è giusto parlare di cibo “spazzatura”? Come leggere le etichette?