Alimentazione è giusto parlare di cibo spazzatura? Come leggere le etichette?
Solo pochi giorni fa, in occasione dell’ Eating Healthy Day, per tutti c’è stato un richiamo a prendersi cura di sé stessi a tavola, facendo scelte alimentari consapevoli. L’ideale è nutrirsi in modo equilibrato, secondo i dettami dell’alimentazione mediterranea, preferendo cibi freschi e naturali. Magari anche riconoscendo l’importanza delle tradizioni culinarie dei nostri nonni. Insomma, mangiare sano dipende da noi. Da come scegliamo i cibi, da come ci comportiamo. Ma attenzione. Bisogna anche prestare attenzione ai termini che si usano, partendo dall’ iperprocessato per giungere fino a Junk-Food o cibo spazzatura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chi ama l’alimentazione naturale sa quanto sia importante conservare gli alimenti nel modo giusto. Per questo, solo in questo periodo, con l’acquisto di una confezione di Vital Dog o Vital Cat, ti regaliamo la Pinza Chiudi Sacco ANiNATURE: Mantiene la fre - facebook.com Vai su Facebook
Giornata alimentazione: Acli, a Brescia “Eccediamo – Il Festival del cibo giusto per tutti” - In occasione dell’80ª Giornata mondiale dell’alimentazione, che quest’anno cade il 16 ottobre, e anche in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, che viene ... Secondo agensir.it