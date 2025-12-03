Alice Campello e Álvaro Morata di nuovo in crisi? I segnali che fanno discutere

Sui social e nella stampa spagnola torna a circolare l’ipotesi di una crisi tra Alice Campello e Álvaro Morata. Lei appare senza fede nuziale, lui avrebbe modificato la sua biografia eliminando ogni riferimento al “marito di Alice”. Da giorni i due non condividono immagini insieme: basta per riaccendere i sospetti. Nessuna conferma ufficiale. Ma le voci si fanno sempre più insistenti. E gli indizi sommati spingono molti fan a chiedersi se la coppia resistirà ancora. Gossip, famiglia e silenzi restano al centro del dibattito. Alice Campello accusata di aver tradito Alvaro Morata: lei risponde e svela la verità sulla rottura Dettagli social che fanno rumore. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Alice Campello e Álvaro Morata di nuovo in crisi? I segnali che fanno discutere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La mamma è sempre la mamma Alice Campello e i dolcissimi auguri alla madre Maria: “Buon compleanno, ti amo” #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

Nelle ultime foto pubblicate da Alice manca la fede al dito e Morata ha modificato la sua bio social rimuovendo la frase che lo identificava come “marito di Alice #AliceCampello #AlvaroMorata Vai su X

Morata e Alice Campello, nuove rivelazioni sulla crisi: "Coinvolta una terza persona" - Dalla Spagna arrivano spifferi e sussurri sul matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello, che potrebbe finire presto: "Stanno lottando", ha detto più di un giornalista ... Come scrive corrieredellosport.it

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? - Il ritorno insieme di Alvaro Morata e Alice Campello era stato il trionfo dell'amore che, nonostante un fisiologico periodo di crisi, era riuscito a riprendersi la scena. Scrive r101.it

Alice Campello e Alvaro Morata, di nuovo in crisi: gli indizi social che fanno rumore - Alice Campello e Alvaro Morata, scoppia di nuovo il caso: dettagli social, silenzi e un retroscena dalla Spagna riaccendono i dubbi sulla coppia più seguita del web. Secondo donnaglamour.it

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi? Lei toglie la fede: tutti gli indizi - Alice Campello in foto senza la fede, Morata cancella i riferimenti alla moglie sui social, non appaiono insieme da un mese: la stampa spagnola rilancia la crisi tra i due, tornati insieme a inizio 20 ... Secondo corriere.it

“Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi”: i presunti indizi - Alvaro Morata e Alice Campello starebbero attraversando una crisi: “Entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli” ... Riporta dilei.it

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati di nuovo?/ Gli indizi della presunta crisi - Alcuni indizi social scatenano i rumors su una presunta crisi. Secondo ilsussidiario.net