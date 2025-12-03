Alfonso Signorini i dubbi sul Grande Fratello Vip | Mi manca la televisione

Dilei.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini  torna a parlare di sé e, per farlo, sceglie le colonne di  Chi.   Il direttore editoriale del magazine, conduttore, autore e regista teatrale, si è concesso un’intervista parecchio ampio, con la quale ha attraversato piani diversi della sua vita: l’amore, il lavoro, la nostalgia della televisione e il filo autobiografico che ha nutrito il suo primo romanzo. La confessione di Alfonso Signorini. Partendo proprio dal libro, Alfonso Signorini ha svelato quanto il suo vissuto abbia finito per contaminare la narrativa. E, inevitabilmente, il discorso si è spostato sull’amore, un tema che affronta apertamente e da anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

alfonso signorini i dubbi sul grande fratello vip mi manca la televisione

© Dilei.it - Alfonso Signorini, i dubbi sul Grande Fratello Vip: “Mi manca la televisione”

Contenuti che potrebbero interessarti

alfonso signorini dubbi grandeGrande Fratello, l'edizione Vip si farà: cast chiuso, dubbi sul periodo di messa in onda - Secondo le ultime indiscrezioni, le porte della casa dovrebbero riaprirsi o all’inizio del 2026 o in autunno, dopo alcuni mesi di stop ... Lo riporta it.blastingnews.com

alfonso signorini dubbi grandeGrande Fratello Vip: Alfonso Signorini non sa ancora se si farà davvero - In pochi l’avrebbero previsto, ma sembrerebbe che il Grande Fratello Vip stia diventando pian piano uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva. Come scrive rds.it

Grande Fratello Vip, il cast di Signorini è pronto ed è assurdo: 23 super vip entreranno nella casa - Ma certo che si fa: Signorini ha già formato il cast e promette scintille! donnapop.it scrive

Grande Fratello, dubbi sull'edizione Vip: si parla di format in pausa fino a settembre - C'è incertezza sul periodo in cui andrà in onda l'edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini: un'ipotesi è settembre 2026 ... Segnala it.blastingnews.com

alfonso signorini dubbi grandeQuando inizia il Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini pronto al debutto/ Ecco la possibile data - Quando inizia il Grande Fratello Vip: Dagospia svela il retroscena sulla fumata bianca che ha sbloccato la programmazione. Segnala ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lavora al cast con Maria De Filippi/ “I concorrenti sono già pronti” - Grande Fratello Vip, Signorini lavora al cast con Maria De Filippi: "Già scelti i concorrenti" Lavori in corso per il nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini, che dopo diversi dubbi sembra pronto a ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Alfonso Signorini Dubbi Grande