Alexander-Arnold viene deriso in Spagna | Ha l'espressione di un coniglio abbagliato dai fari
La stampa spagnola dà una sentenza pesantissima all'inizio di stagione di Alexander-Arnold al Real Madrid: le difficoltà gli impediscono di giocare bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sono tornate le Predator Linguetta rossa e tomaia nera metallica con tre strisce oblique color bianco al lato. Sono le nuove Predator Finishers Steel 2026 by Adidas, indossate da due fuoriclasse del Real Madrid: Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold.
C'è anche la firma di Conor Bradley nella vittoria del Liverpool contro il Real Madrid. Non è la prima volta che l'erede di Trent Alexander-Arnold - accolto dai fischi di Anfield Road - si esalta contro i Blancos: era già successo nel novembre 2024
Alexander-Arnold viene deriso in Spagna: “Ha l’espressione di un coniglio abbagliato dai fari” - La stampa spagnola dà una sentenza pesantissima all'inizio di stagione di Alexander- Lo riporta fanpage.it
Alexander-Arnold al Real Madrid, manca solo la firma: i dettagli - Manca solo la firma sul contratto e poi l'esterno inglese sarà a tutti gli effetti un giocatore dei blancos. Secondo corrieredellosport.it