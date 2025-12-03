Alexander-Arnold viene deriso in Spagna | Ha l'espressione di un coniglio abbagliato dai fari

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stampa spagnola dà una sentenza pesantissima all'inizio di stagione di Alexander-Arnold al Real Madrid: le difficoltà gli impediscono di giocare bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

alexander arnold viene derisoAlexander-Arnold viene deriso in Spagna: “Ha l’espressione di un coniglio abbagliato dai fari” - La stampa spagnola dà una sentenza pesantissima all'inizio di stagione di Alexander- Lo riporta fanpage.it

Alexander-Arnold al Real Madrid, manca solo la firma: i dettagli - Manca solo la firma sul contratto e poi l'esterno inglese sarà a tutti gli effetti un giocatore dei blancos. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Alexander Arnold Viene Deriso