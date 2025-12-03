Alex Carta in gran forma | si è laureato vicecampione italiano di judo
Il giovane Alex Carta si è laureato vicecampione italiano di judo, per quanto concerna il campionato di serie A2. Questo il verdetto emesso dal campionato assoluto svoltosi a Follonica sul finire del mese scorso, che ha visto salire sul tatami numerosi judoka provenienti da tutta Italia. E tra loro c’erano anche diversi atleti pratesi in forza all’Accademia Prato, che a conti fatti non hanno demeritato e sono riusciti a togliersi qualche soddisfazione. Iniziando proprio da Carta, che si è arrampicato sino all’ultimo atto riuscendo a vincere ogni incontro per ippon (e tornando a casa con una medaglia d’argento, salendo sul secondo gradino del podio). 🔗 Leggi su Lanazione.it
