La nostra intervista ad Alessio Vassallo e Cesare Bocci, i due protagonisti della nuova serie Rai sull'ispettorato del lavoro, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò. Ciò che colpisce de L'altro ispettore, il nuovo procedurale targato Rai1, non è tanto l'essere un giallo diverso dagli altri. Colpisce la grande empatia di Domenico 'Mimmo' Dodaro, che vede i lavoratori come persone con una storia dietro, e non come numeri. Ambientata tra Lucca e la "Toscana industriale", la fiction porta in tv un protagonista inedito: un ispettore del lavoro che indaga sugli incidenti, sulle omissioni e sulle verità nascoste dietro e dentro le fabbriche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alessio Vassallo è L'altro Ispettore: "Mimmo Dodaro è un supereroe analogico ma nel privato combina guai"