alessandro br1 un dicembre afrohouse tra nuovi singoli e album

Dicembre 2025 segna un passaggio importante per Alessandro Br1: tra date in consolle, nuovi singoli e un album in lavorazione, il DJ e produttore continua a inseguire la sua idea di musica senza conoscere pause. Un mese intenso, vissuto tra studio, viaggi e serate che raccontano un percorso ormai pienamente maturo. Un dicembre 2025 senza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

