All'indomani del fermo dell'ex ministra Federica Mogherini e dell'ex consigliere di Prodi Stefano Sannino, a Bruxelles torna d'attualità anche il Qatargate. La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (Juri) si è infatti espressa sulla revoca dell'immunità delle eurodeputate del Pd, Elisabetta Gualmini e Alessandra Morett i. L'esito per le due europarlamentari, coinvolte nel caso del dicembre 2022, è stato opposto: respinta la richiesta di revoca della prima, è passata invece la seconda. Su Gualmini in 7 hanno votato a favore della relazione che chiedeva la revoca, 16 contro e 1 astenuto, mentre per Moretti si sono registrati a favore della relazione 16 voti, 7 contro e 1 astensione.

© Secoloditalia.it - Alessandra Moretti e il Pd tremano: primo sì di Bruxelles alla revoca dell’immunità. FdI: fare luce anche sul caso Mogherini