Alessandra Mao prosegue nella sua crescita | toglie 3 secondi al suo personale nei 200 sl

Cosa facevate a 14 anni? Non so voi, ma io sicuramente non nuotavo la mia prima semifinale europea migliorandomi di più di 3 secondi. Alessandra Mao invece sì. La nuotatrice veneta, campionessa italiana del nuoto azzurro e già medaglia di bronzo ai Mondiali Junior, ha infatti nuotato la semifinale dei 200 stile libero agli Europei in vasca corta di Lublino, chiudendo in decima posizione e segnando un tempo che la pone a un nuovo livello internazionale, 1:54.95. Già stamattina l’atleta del Team Veneto aveva dato un segnale fortissimo. Entrata in gara con un personale di 1:58.01,ottenuto lo scorso marzo, lo aveva abbassato di quasi due secondi, toccando la piastra in 1:56. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandra Mao prosegue nella sua crescita: toglie 3 secondi al suo personale nei 200 sl

