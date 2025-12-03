Alessandra Mao pimpante agli Europei | Migliorata di un secondo e mezzo sono felicissima
Alessandra Mao si è prontamente distinta nelle semifinali dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, mettendo in mostra il suo sconfinato talento nelle acque di Lublino (Polonia) e abbassando di quasi un secondo e mezzo il personale siglato in mattinata. La promettente 14enne, che sta muovendo i suoi primi passi tra le grandi, ha chiuso la propria serie al quinto posto con il crono di 1:54.95. Il crono è estremamente interessante per una ragazza della sua età, ma purtroppo non è bastato per accedere all’atto conclusivo. L’azzurra ha concluso con il decimo tempo complessivo, per superare il turno sarebbe servito nuotare quattro decimi più veloce (è passata la polacca Justina Kozan con 1:54. 🔗 Leggi su Oasport.it
