Alessandra Amoroso torna in tv a Gigi e Vanessa Insieme | il nuovo look dopo la nascita di Penny

Alessandra Amoroso è tornata in tv dopo la nascita della figlia Penny. Questa sera è tra gli ospiti speciali di Gigi e Vanessa Insieme: ecco il look che ha sfoggiato sul palco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

cover band Alessandra Amoroso GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025 Arriva la voce straordinaria di Klaudia DG sosia ufficiale di Alessandra Amoroso, direttamente dai palchi di: - Rai 2 Detto Fatto con Caterina Balivo e Fake Show con Max Gi - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il parto lo scorso 6 settembre, Alessandra Amoroso aveva scelto di prendersi una pausa dai social per godersi i primi mesi di maternità lontano dai riflettori #AlessandraAmoroso #EmmaMarrone Vai su X

Alessandra Amoroso torna in tv a Gigi e Vanessa Insieme: il nuovo look dopo la nascita di Penny - Questa sera è tra gli ospiti speciali di Gigi e Vanessa Insieme: ecco il look che ha sfoggiato sul palco. Scrive fanpage.it

Alessandra Amoroso è tornata al lavoro: la sua prima apparizione dopo la gravidanza - Alessandra Amoroso torna ufficialmente al lavoro dopo la nascita della figlia: prima esibizione pubblica al concerto benefico a Milano. Segnala donnaglamour.it

Alessandra Amoroso torna al lavoro dopo il parto (per un concerto benefico). Il video - Sono già passati quasi 3 mesi da quando è nata Penelope Maria, la primogenita di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. Lo riporta today.it

Alessandra Amoroso: «Volevo scappare da Amici» - Ospite di "Gigi & Vanessa", parlerà di maternità e canterà i suoi successi più amati. Secondo msn.com

Alessandra Amoroso / Tv e Gossip - Non si vedeva da ottobre scorso, quando Alessandra aveva portato la piccola Penelope in uno studio di osteopatia neonatale a Roma. Come scrive quilink.it

Cosa c'è in tv questa settimana: i 100 anni di Andrea Camilleri, la festa di Alessandra Amoroso, il meglio di Battiti Live e Peppino di Capri - Su Rete 4 torna l’approfondimento politico con Quarta Repubblica (lunedì), seguito da È sempre Cartabianca (martedì) e Zona Bianca (mercoledì). Lo riporta leggo.it