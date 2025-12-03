Alena Seredova rifiutò 100mila euro per parlare di Buffon

Un’offerta enorme, un tradimento vissuto in silenzio e una scelta controcorrente. L’ex modella Alena Seredova racconta di aver detto no a un cachet da centomila euro. Le chiedevano di svelare ogni dettaglio della fine del matrimonio con Gigi Buffon. Quel racconto avrebbe riempito studi televisivi, copertine e titoli di giornale. Lei ha preferito restare in disparte e proteggere i figli. Nessuna vendetta pubblica, nessun processo mediatico in prima serata. Oggi la sua storia diventa occasione per parlare di rispetto, privacy e dignità. Belen Rodriguez e l’intervista in pessime condizioni: lei svela i motivi Un’offerta a sei cifre e il valore del silenzio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Alena Seredova rifiutò 100mila euro per parlare di Buffon

Altre letture consigliate

Alena Seredova ha detto “NO”: non vende la sua privacy.. Scelta rara e per questo ancor più preziosa #calcio #buffon #alenaseredova #gossip #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

“Mi offrirono 100 mila euro”: la proposta indecente ad Alena Seredova dopo Buffon - Alena Seredova e l'offerta da 100mila euro dopo la separazione da Buffon: svela il retroscena durante un'intervista. Lo riporta donnaglamour.it

“Mi offrirono 100mila euro per parlare della fine del matrimonio con Buffon ma ho rifiutato. Panariello mi ha cambiato la vita”: le confessioni di Alena Seredova - La showgirl racconta gli inizi in TV grazie a Panariello e la scelta di rifiutare soldi per parlare della fine del matrimonio con Buffon ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Alena Seredova: «Mi hanno offerto 100mila euro per raccontare la fine del mio matrimonio con Gigi Buffon, ma ho rifiutato» - Il successo Alena Seredova l'ha cominciato ad assaporare all'età di 14 anni. Scrive leggo.it

Alena Seredova: la showgirl rompe il silenzio sul passato e svela perché ha rifiutato una cifra enorme per raccontare la… - Alena Seredova: la showgirl rompe il silenzio sul passato e svela perché ha rifiutato una cifra enorme per raccontare la fine del matrimonio con l’ex ... Da novella2000.it

''Ho rifiutato anche se mi avrebbero fatto comodo'': Alena Seredova rivela quanti soldi le offrirono per parlare della fine del matrimonio con Buffon - Alena Seredova ha rivelato di aver ricevuto un’ offerta di denaro davvero consistente per parlare pubblicamente della fine della relazione con Gigi Buffon. Come scrive gossip.it

Alena Seredova: “Io e mio figlio Louis lontani da due anni. Piango ancora” - Alena Seredova parla della distanza dal figlio più grande Louis Thomas Buffon e dei soldi offerti per parlare del tradimento di Gigi con Ilaria D’Amico ... Come scrive dilei.it