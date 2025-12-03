Alena Seredova rifiutò 100mila euro per parlare di Buffon

Un’offerta enorme, un tradimento vissuto in silenzio e una scelta controcorrente. L’ex modella Alena Seredova racconta di aver detto no a un cachet da centomila euro. Le chiedevano di svelare ogni dettaglio della fine del matrimonio con Gigi Buffon. Quel racconto avrebbe riempito studi televisivi, copertine e titoli di giornale. Lei ha preferito restare in disparte e proteggere i figli. Nessuna vendetta pubblica, nessun processo mediatico in prima serata. Oggi la sua storia diventa occasione per parlare di rispetto, privacy e dignità. Belen Rodriguez e l’intervista in pessime condizioni: lei svela i motivi Un’offerta a sei cifre e il valore del silenzio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

