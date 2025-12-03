Alceste De Ambris la Cgil lo ricorda a 91 anni dalla scomparsa

A 91 anni dalla scomparsa di Alceste De Ambris, il prossimo martedì 9 dicembre, CGIL Parma, in collaborazione con ANPPIA e AMI provinciali, organizza, alle ore 10, la consueta commemorazione ufficiale al Cimitero della Villetta, presso il monumento funebre, alla presenza di Matteo Rampini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

